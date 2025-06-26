ТСН в социальных сетях

Гламур
27k
1 мин

Джамала с серьезной травмой оказалась в больнице

Джамала серьезно травмировалась. Исполнительнице пришлось обращаться за помощью к врачам.

Валерия Сулима
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала показалась в больнице и сообщила о серьезной травме.

Так, исполнительница заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее. Артистка сообщила, что попала в больницу. За помощью к медикам Джамале пришлось обращаться из-за травмы. Певица повредила себе ногу. Как это произошло, артистка раскрывать не торопится. Впрочем, она поделилась подробностями о ее состоянии. В частности, к счастью, перелома нет. Однако на ближайших концертах исполнительница будет отказываться от каблуков.

"Не сломала, но, кажется, выступления без каблуков", - поделилась артистка.

Джамала

Джамала

Кстати, ради любопытства Джамала спросила в искусственного интеллекта, возможно ли это какой-то знак. На что артистка получила ответ, что таким образом "Вселенная тренирует ее выдержку".

Джамала

Джамала

Напомним, недавно жена певца Виктора Павлика показалась в больнице. Оказалось, блогерша Екатерина Репьяхова сделала пластическую операцию. Избранница артиста уже показала фото до и после хирургического вмешательства.

