Джамала щемяще поздравила своего мужа с особым праздником: "Благодарю каждый день"

Украинская певица Джамала публично призналась в чувствах своему мужу Бекиру Сулейманову.

Сегодня, 29 октября, возлюбленный исполнительницы празднует день рождения. По случаю праздника Джамала опубликовала романтические кадры с Бекиром, где они предстают вдвоем на фоне сине-желтого флага на фасаде здания. Также звезда в сторис в Instagram публично обратилась к избраннику и призналась, что безгранично любит его и благодарна.

"Я тебя так сильно люблю. Благодарю каждый день, что ты у меня есть. С днем рождения", — написала артистка.

Джамала с мужем / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ранее звезда рассказывала, что 29 октября особый для нее день еще по одной причине. Именно в эту дату Джа с мужем решили быть семьей и окончательно обручились.

Напомним, Джамала в браке с Бекиром Сулеймановым с 2017 года. В семье за этот период родилось три сына. Кстати, недавно 6-летний Эмир-Рахман, 4-летний Селим-Гирай и 4-месячный Алим появились в милой фотосессии. Так, многодетная звездная мама с мужем предстали в оригинальных образах в своей квартире и в шутку приравняли себя к футбольной команде.

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