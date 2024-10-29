Джамала щемяще поздравила своего мужа с особым праздником: "Благодарю каждый день"

В семье артистки двойной праздник.
Украинская певица Джамала публично призналась в чувствах своему мужу Бекиру Сулейманову.
Сегодня, 29 октября, возлюбленный исполнительницы празднует день рождения. По случаю праздника Джамала опубликовала романтические кадры с Бекиром, где они предстают вдвоем на фоне сине-желтого флага на фасаде здания. Также звезда в сторис в Instagram публично обратилась к избраннику и призналась, что безгранично любит его и благодарна.
"Я тебя так сильно люблю. Благодарю каждый день, что ты у меня есть. С днем рождения", — написала артистка.
Ранее звезда рассказывала, что 29 октября особый для нее день еще по одной причине. Именно в эту дату Джа с мужем решили быть семьей и окончательно обручились.
Напомним, Джамала в браке с Бекиром Сулеймановым с 2017 года. В семье за этот период родилось три сына. Кстати, недавно 6-летний Эмир-Рахман, 4-летний Селим-Гирай и 4-месячный Алим появились в милой фотосессии. Так, многодетная звездная мама с мужем предстали в оригинальных образах в своей квартире и в шутку приравняли себя к футбольной команде.
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