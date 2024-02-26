Джамала снялась в документальном фильме и показала редкие кадры с детьми в первые мгновения войны

Украинская певица Джамала во вторую годовщину полномасштабного вторжения рассказала о мировой премьере документального фильма "Песни Свободы".

В ленте, снятой по инициативе "Голоса Америки", рассказывается о Джамале и войне в Украине. В частности, в картину вошли эксклюзивные кадры из личного архива украинской певицы, снятые в первый момент полномасштабного вторжения на ее телефон.

Кроме того фильм "Джамала: Песни Свободы" содержит сцены, снятые непосредственно журналистами американской службы видео в Украине в таких городах, как Буча, Ирпень и Киев. Также журналисты отправляются с певицей за границу, где она выступает на мировых площадках, собирает средства на помощь Украине и рассказывает миру о своей Родине.

"Это документальное кино по инициативе "Голоса Америки" не обо мне, оно о каждом из нас. В каждом кадре этого фильма то, что переживают украинцы уже два года. Здесь, об истории с начала полномасштабного вторжения россией, об этих двух годах потерь, боли, страданий, ожиданий и неопределенности. Но в то же время, этот фильм о нашей отчаянной борьбе за свою свободу. Каждый из нас, на своем месте, пытается делать все зависящее, чтобы ускорить нашу победу. Донатим, собираем средства, волонтерим, спасаем, отстраиваем, защищаем и мы обязательно победим!", - комментирует фильм Джамала.

К слову, англоязычная версия фильма "Джамала: Песни Свободы" доступна на платформах "Голос Америки".

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