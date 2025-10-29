Джамала снялась в нежных объятиях мужа и сообщила о важном празднике в семье

Джамала с мужем / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала впервые за долгое время поделилась романтическими фото со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.

Семейные кадры артистка опубликовала не просто так, а по случаю особенной даты. Дело в том, что избранник исполнительницы 29 октября празднует день рождения. Поэтому, Джамала посвятила Бекиру поздравительный пост в Instagram.

Певица поделилась их редкими совместными фото. На кадрах супруги обнимались и дарили друг другу нежный взгляд. На некоторых снимках влюбленные позировали сразу с тремя сыновьями. Кроме того, Джамала адресовала мужу теплые слова с поздравлениями.

"Если ты упадешь, буду здесь рядом я, рядом. Сил в тебе больше, чем твои боли. Нарисую свет, если все станет черным. С днем рождения, любимый!" - обратилась к избраннику артистка.

К поздравлениям также присоединились звездные коллеги Джамалы. Теплые слова в комментариях написали ведущая Василиса Фролова, артистка Вера Брежнева, рэперша alyona alyona и многие другие.

Отметим, Джамала и Сеит-Бекир Сулейманов состоят в браке с 2017 года. Супруги воспитывают троих сыновей - 7-летнего Эмира, 5-летнего Селима и годовалого Алима.

Напомним, Джамала в этом году стала продюсером Национального отбора на "Евровидение-2026". Недавно артистка высказалась об изменении правил нацотбора, чего требует сделать певица Оля Полякова.