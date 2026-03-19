Джамала спела легендарный хит в дуэте с 7-летним сыном и довела до слез поклонников

Джамала с сыном Эмиром

Известная украинская певица Джамала поразила фанатов видео, которое стало настоящей музыкальной неожиданностью.

На своей Instagram-странице артистка показала, что музыка давно стала настоящей частью жизни их семьи. Ее старший сын Эмир, которому вскоре исполнится восемь лет, уже мастерски играет на синтезаторе и легко аккомпанирует маме. Певица поделилась видео, где они вместе исполняют ее легендарный хит «1944», и видно, как музыка объединяет их сердца.

«Мой самый маленький дуэт, но самая большая любовь!» — написала Джамала под роликом, демонстрируя искреннюю гордость за сына.

Дата публикации 15:10, 19.03.26

В ролике Эмир внимательно следит за мамой, подбирая правильные ноты, а Джамала поет с полной отдачей. Фанаты сразу отметили, что такой дуэт пробирает до глубины души и вдохновляет своей магией.

«Пробирает до костей», — пишут в комментариях пользователи, восхищаясь талантом мальчика и искренностью матери.

Поклонники также надеются, что тенденция сохранится и вскоре Джамала с Эмиром будут выходить на сцену вместе, поражая публику живыми выступлениями в семейном дуэте.

