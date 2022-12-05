Джамала спела с легендарной группой U2 и исполнила гимн Украины на премии Kennedy Center Honors

Украинская певица Джамала спела на одной сцене с легендарной ирландской группой U2, а также исполнила гимн Украины на главной премии в Америке – Kennedy Center Honors.

Исполнительница стала одной из гостей престижной церемонии, на которой уже успела познакомиться с Джулией Робертс, Джорджем Клуни, а также мировыми политиками.

Однако на этом визит в Америку у певицы не закончился. В своем Instagram Джамала поделилась интересными подробностями поездки.

Джамала на премии Kennedy Center Honors / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская артистка смогла спеть со всемирно известными музыкантами, а также исполнить гимн Украины на сцене Центра Кеннеди.

"Наконец-то могу с вами поделиться деталями моего визита в Штаты, потому что до этого ивент должен быть сюрпризом абсолютно для всех. Я была приглашена спеть легендарную песню "Walk On" группы U2 вместе с Hozier и Brandi Carlile на главном событии года в Америке — 45th Annual Kennedy Center Honors. Мне выпала честь разделить сцену с бесспорными легендами музыкальной истории, исполняя хит феноменальной группы U2.Навсегда запомню слова Bono: "Когда слушал твое пение — улетел в космос"., – поделилась Джамала.

Джамала и U2 / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Но самое главное, по словам певицы, то, что у нее была возможность говорить о войне в Украине и привлечь внимание мира к этим ужасным событиям.

"Самое важное для меня сегодня то, что мы снова говорили о нашем доме. Вместе с песней U2 я исполнила украинский гимн, а с тем напомнила трехтысячном зале о темноте и ежедневных обстрелах. О том, что россия делает с нашей жизнью. Благодарна безгранично за возможность быть услышанной. Поддержка в зале и за кулисами дарит незаурядную уверенность в том, что мы в этой борьбе не один на один с врагом. О нас не имеют права забыть", — сказала Джамала.

Джамала на премии Kennedy Center Honors / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала на премии Kennedy Center Honors / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Увидеть выступление певицы вместе с легендарными музыкантами зрители смогут 28 декабря во время трансляции мероприятия по телевидению в США.

Джамала с Опрою Уинфри / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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