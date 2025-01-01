Джамала сразу с тремя сыновьями устроила атмосферный фотосет в family look

Также артистка обратилась к поклонникам по случаю наступления нового года.

Украинская певица Джамала показалась сразу с тремя сыновьями и обратилась к подписчикам.

Исполнительница подвела итоги года и поздравила фанатов с наступлением 2025-го. В частности, артистка поблагодарила поклонников за то, что провели прошлый год вместе с ней. Знаменитость отмечает, что это ее поддержка и вдохновение. Также Джамала благодарна защитникам за то, что дают отпор врагу.

Певица желает, чтобы скорей осуществилась мечта каждого украинца – закончилась война и семьи снова объединились. Артистка добавила, что даже в трудные времена нужно пытаться наслаждаться жизнью и вверить в лучшее.

Джамала с сыном / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Спасибо всем моим слушателям и подписчикам за этот год вместе! Спасибо, что следите, поддерживаете, вдохновляете. Не устану благодарить наших защитников и защитниц за еще один насыщенный год жизни. Мечта одна на всех — чтобы все семьи были вместе. Чтобы все были живы и здоровы. И даже в такие сложные времена для нашей страны оставляли себе право жить, любить, мечтать, действовать, творить. С Новым годом 2025 года!" – обратилась к фанатам артистка.

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

К своему праздничному посту Джамала добавила атмосферные фото с тремя сыновьями. Более того, снимки были сделаны в family look. В частности, певица вместе с Эмиром, Селимом и Алимом надела черные брюки и красные рубашки в клетку и попозировала на фоне новогодней елки.

Джамала с сыном / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее лидер "Антител" Тарас Тополя поздравлял поклонников с Новым годом. Также артист показывал редкое фото сразу с тремя детьми и женой Еленой Тополей.

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