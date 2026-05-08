Джамала стала неузнаваемой в образе Фредди Меркьюри и ошеломила появлением с "Монсеррат Кабалье"
Певица устроила настоящий рок-театр прямо на сцене Киева.
Украинская певица Джамала стала одной из главных звезд благотворительного иронического шоу «Нашебачення», которое отгремело в Киеве.
Артистка удивила зрителей неожиданным перевоплощением в легендарного фронтмена группы Queen — Фредди Меркьюри. Подготовкой к выступлению и кадрами самого номера Джамала поделилась в своем Instagram.
Для сцены певица максимально воссоздала культовый образ Меркьюри времен концерта на Wembley Stadium 1986 года. Она появилась в узнаваемом сценическом костюме с контрастными цветами и характерными деталями, а довершили перевоплощение фирменные усы и театральный грим.
Кроме внешности, артистка повторила и знаменитую сценическую пластику Фредди — работу с микрофонной стойкой, жесты и активное взаимодействие с публикой. Особым сюрпризом стал выход на сцену комика Олега Свища в образе оперной дивы Монсеррат Кабалье. Вместе они исполнили легендарный хит We Are the Champions, сделав аллюзию на культовый дуэт Barcelona.
«Что не сделаешь ради наших ребят из ВСУ», — подписала кадры Джамала.
В комментариях пользователи не сдерживали эмоций:
Это просто гениально!
Эти движения, Джа, лучшая!
Это было неожиданно, круто
Как будто всю жизнь с тобой на сцене провел!
К слову, шоу «Нашебачення» является своеобразной пародией на международный песенный конкурс «Евровидение». Только уже традиционно шоу проводится не в формате соревнований за первенство, а как помощь украинской армии.