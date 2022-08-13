Джамала тронула посвящением-посвящением всем, кто помогает украинцам за рубежом

Украинская певица Джамала вместе с МИД Украины и Banda Agency представила новую песню Thank you, stranger, которую посвятила всем людям за границей, кто приютил украинских беженцев во время войны.

Герои клипа вспоминают моменты с начала войны, путь за границу, доброту иностранцев, их гостеприимство, жизнь в новых условиях и мечты вернуться домой.

Отметим, что с начала войны России против Украины страны-соседи приютили уже почти 6 миллионов украинцев.

"Песня полна надежд на светлые и теплые дни. Такие обычно наступают после самых темных ночей. В нашей жизни. В истории. Thank You, Stranger — для меня — это благодарность миллионам жителей соседних стран, которые открыли свои дома и сердца в течение полномасштабного вторжения России в Украину", — отметила Джамала.

В телемарафоне "Единые новости" Джамала поделилась идеей создания песни. Так, она отметила, что 24 августа исполнится полгода, как она не находится дома. В первый день полномасштабной войны звезда с детьми уехала к сестре в Турцию.

С тех пор звезда ежедневно приобщается к сотрудничеству с проектами, волонтерскими организациями и благотворительными фондами, дает концерты, интервью.

"Представьте себе количество людей, которые действительно помогали. За эти полгода я объездила более 20 стран, сотрудничала с большим количеством людей, которые собирали средства. Более 90 миллионов долларов собрали для Украины. И мне, поверьте, было что им сказать. Мое средство – написать и спеть песню", – поделилась звезда.

Джа добавила, что испытывает благодарность за доброту и помощь иностранцев.

Заметим, также в рамках кампании каждый украинец сможет поблагодарить тех, кто помог им во время войны, песней или открыткой. Для этого необходимо перейти на сайт jamala.ua и заполнить форму. В течение следующих двух недель Джамала исполнит фрагмент нового сингла специально для вашего адресата в Instagram-stories или отправит открытку.

Напомним, MONATIK представил зажигательную кавер-версию на песню Николая Мозгового "Дивна ніч". Трек получился динамичным и танцевальным.

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