Джамала удивила, почему не праздновала годик младшего сына и почему скрывает его лицо

Джамала с сыном Алимом / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала, которая недавно рассказала о продаже дома под Киевом, призналась, почему не праздновала день рождения младшего сына и почему продолжает его скрывать.

Алиму 24 мая исполнился годик. Если же старшим сыновьям певица устраивала праздник, то с младшим не удалось этого сделать. На проекте "Ранок у великому місті" Джамала призналась, что на то были причины. Дело в том, что в семье все заболели, поэтому было не до празднований.

"Не праздновали никак, все заболели. С Эмиром был отдельный баннер, отдельный торт. С Селимом мы поехали на ВДНХ, делали плов, шашлыки, пригласили всех друзей. А Алиму ничего не досталось. Это не потому, что не хотели, просто так случилось", - поделилась артистка.

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Джамала с мужем и сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

Кстати, Джамала еще ни разу не показывала лицо сыночка. Певица говорит, что Алим еще просто слишком маленький. Исполнительница заверила, что сделает это, когда почувствует, что уже можно. Пока же артистка боится показывать Алима.

"Мне кажется, что пока рано. Это как-то я чувствую такой момент, когда можно (показать - прим. ред.). Они сейчас такие еще чувственные как хрустальная ваза. Ты боишься их показать", - добавила исполнительница.

Напомним, недавно грузинский бизнесмен Иракли Макацария поздравлял сына с днем рождения. Георгию исполнилось уже два годика.