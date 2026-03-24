Джамала удивила реакцией известной звезды на ее советы финалистам нацотбора: "Ты что, волонтер?"

Украинская певица Джамала прокомментировала свое музыкальное продюсирование нацотбора на "Евровидение-2026" и выдала неожиданную реакцию ее коллеги Русланы.

Как известно, артистка в этом году приложила немало усилий для формирования списка исполнителей, которые могли бы достойно представлять Украину на международном конкурсе «Евровидение-2026» в мае в Вене. Джамала работала над звучанием и выступлением каждого финалиста, чтобы помочь зрителям выбрать своего фаворита. В результате народного голосования победу одержала певица LELÉKA с песней «Рідним».

В интервью Champion Radio исполнительница рассказала о закулисье нацотбора. В частности, как она активно давала практические советы по выступлениям. Интересно, что именно это вызвало удивление у Русланы, которая в этом году была в составе жюри. По словам Джамалы, исполнительница хита «Дикі танці» с удивлением отнеслась к такому, ведь подобные инсайты обычно не озвучивают бесплатно. Но музыкальный продюсер отметила, что не жалеет о своей искренности и готова поддерживать новое поколение исполнителей.

Руслана на нацотборе на «Евровидение-2026» / © facebook.com/suspilne.eurovision

«Я всем финалистам нацотбора хотела максимально передать все, что я чувствовала за кулисами, во время интервью, как я готовилась к выступлению (на „Евровидении-2016“ — прим. ред.). Вот все, что я могла рассказать — я рассказала. Даже Руслана подошла ко мне и говорит: „А что ты так бескорыстно с ними делишься? Ты что, волонтер? Тебе кто-то так все рассказывал?“. Такие вещи, которыми я делилась с финалистами, обычно, артистами вот так не озвучиваются. Потому что это такие секретики, которые делают дело. Но мне не жаль. Я буду болеть за нашу представительницу LELÉKA и всех призываю.

Вспоминая свое триумфальное выступление на «Евровидении-2016», Джамала признается, что тогда она была сама себе наставником. Однако сейчас она чувствует, что имеет силы помочь LELÉKA и даже по возможности приедет ее поддержать на само «Евровидение-2026», которое отгремит в мае в Вене, Австрия.

