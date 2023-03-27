Джамала умилила архивными кадрами с сыном в день его рождения: "Должна тебе последний год"

Украинская певица Джамала сегодня отмечает важное событие в своей семье — старшему сыну артистки Эмиру исполнилось пять лет.

В этот праздничный день исполнительница трогательно обратилась к ребенку и поздравила его с днем рождения. К теплым словам звездная мама добавила милое видео из архивных кадров с Эмиром в Instagram.

"Мне кажется, я любила тебя всегда! Даже до твоего появления! Уже пять! Как? С твоим днем рождения! Когда ты родился, поняла, как выглядит абсолютная любовь! И не представляю свою жизнь без тебя. Если бы у меня спросили, как выглядит 100% счастья – я бы показала это видео. Сначала у меня было 10 часов воспоминаний у этих видео. Тогда час, который я едва собрала в 5 минут", — подписала кадры Джамала.

Также певица призналась, что очень благодарна сыну за то, как он выдержал последний год, сложный для каждого. Джамала пообещала сыну, что постарается быть рядом чаще.

"Пока это все монтировала, я поняла, что должна тебе последний год... Да, он не похож на твои первые четыре... Да, мало меня в нем было. Знай, это не по моей вине. А то, как ты показал себя во время нашего тяжелого пути, после начала большой войны, навсегда останется в моей памяти.Ты самый храбрый и умнейший мальчик!Но где бы я ни была, и что бы я ни делала – всегда держу твою улыбку перед собой.Ты мой мотиватор быть лучше и победить! Победить во всех смыслах. Хочу, чтобы ты был самым счастливым. Как и все дети, которые уже знают слово "война" и говорят о своем доме каждый день", — обратилась к сыну певица.

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