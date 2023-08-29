Джамала тронула щемящим рассказом о близком человеке, погибшем на фронте

Певица Джамала в День памяти погибших защитников и защитниц поделилась щемящей историей своего близкого друга, отдавшего свою жизнь на войне.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фотографию своего товарища и рассказала, что всю жизнь считала его своим братом.

"Сегодня День памяти погибших защитников и защитниц Украины. Я уже рассказывала вам о моем близком друге из родного поселка Кучук-Озень в Крыму. Он погиб в январе этого года под Бахмутом. Друг детства, друг нашей семьи. Сейран Кадыров. Спецподразделение " Крым" ГУР МО. Брата у меня не было, но был Сейран. Сейран воспитывал трех дочерей. Младше двух лет. Он был и остается для меня невероятным человеком", — написала Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица также показала трех дочерей своего друга, которых продолжает поддерживать после гибели отца.

Историей военного Джамала хотела напомнить о том, как важно сейчас помогать нашим защитникам, чтобы уберечь их жизнь. Звезда призвала не забывать донатить и собирать все, что необходимо для бойцов на фронте.

"Больше всего сейчас, хочется, сделать максимум для того, чтобы сохранить жизнь других Героев, которые продолжают защищать нас на передовой. Нам кажется, что мы сделали все возможно, и не можем ни на что влиять. Это самая большая ловушка в борьбе. Чем больше ощущение беспомощности, знайте тем более точно вы можете сделать все возможное.Раньше квадроциклы были для развлечений, а уже сегодня – это очень важный инструмент, чтобы пройти те пути боя, где не достанется ни танк, ни БТР. все возможное, чтобы приблизить нашу победу", — обратилась к подписчикам Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

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