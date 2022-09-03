Джамала умилила видео с маленькими сыновьями, которые сейчас живут в другой стране

Сейчас Джамала находится в Варшаве, где принимает участие в польском проекте "Танцы со звездами". А семья певицы временно живет по разным странам.

В сторис в Instagram Джамала показала, как общается со своими малышами по видеосвязи. Милые кадры с детьми тронули поклонников.

Джамала с сыном / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Трогательное видео исполнительница дополнила песней "Сумую" из своего репертуара.

Джамала с сыном / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что сейчас сыновья певицы, 4-летний Эмир-Рахман и 2-летний Селим-Гирай, из-за войны в Украине временно живут с сестрой Джамалы в Турции. Как ранее объяснила победительница "Евровидения-2016", у нее нет возможности удобно организовать быт и обучение для детей в Польше, поэтому семья решили пока доверить малышей тете.

В то же время супруг Джамалы, экономист Сеит-Бекир Сулейманов, остался в Киеве. Недавно певица рассказала, как любимый отреагировал на ее участие в польских "Танцах со звездами".

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