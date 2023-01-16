Джамала в белом наряде показала чувственные кадры с подсолнухами и призналась, что до сих пор "проживает" 24 февраля

Исполнительница поделилась своими размышлениями.
Певица Джамала рассказала поклонникам о своих переживаниях за почти год войны.
На своей странице в Instagram исполнительница поделилась кадрами новой фотосессии. На них Джамала позировала в белом корсете, белых джинсах и полупрозрачной накидке. В руках певица держала цветы – символ солнца, подсолнуха.
Под подборкой фото Джамала призналась фанатам, что сейчас пытается жить дальше, но до сих пор не может выйти из периода "24 февраля". Понять то, что уже почти истек год с начала полномасштабной войны, звезды дают ее сыновья и их взросление.
"Я выбираю жить. Моя афирмация на 2023 год. Стараюсь сделать все так, чтобы выйти из периода под названием "24 февраля". Но, я все равно в нем остаюсь. О том, что прошел почти год с полномасштабного вторжения мне напоминают мои дети, потому что они растут и меняются на глазах.Эти изменения в их 4х и 2х летнем возрасте – впечатляющие.Как проходит неделя, месяц, два или три. Но на самом деле уже почти год! Эмирово перед сном никто не умер", — поделилась Джамала.
Несмотря на все, певица продолжает заниматься творчеством и делать будничные дела.
"Я могу признаться откровенно, что пока остаюсь все равно в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед…"
И боремся, и работаем. Даже заказала новые шторы на кухню. Но живем ли на самом деле? В этом вопросе…", — написала Джамала.
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