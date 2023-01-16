Джамала в белом наряде показала чувственные кадры с подсолнухами и призналась, что до сих пор "проживает" 24 февраля

Певица Джамала рассказала поклонникам о своих переживаниях за почти год войны.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась кадрами новой фотосессии. На них Джамала позировала в белом корсете, белых джинсах и полупрозрачной накидке. В руках певица держала цветы – символ солнца, подсолнуха.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Под подборкой фото Джамала призналась фанатам, что сейчас пытается жить дальше, но до сих пор не может выйти из периода "24 февраля". Понять то, что уже почти истек год с начала полномасштабной войны, звезды дают ее сыновья и их взросление.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я выбираю жить. Моя афирмация на 2023 год. Стараюсь сделать все так, чтобы выйти из периода под названием "24 февраля". Но, я все равно в нем остаюсь. О том, что прошел почти год с полномасштабного вторжения мне напоминают мои дети, потому что они растут и меняются на глазах.Эти изменения в их 4х и 2х летнем возрасте – впечатляющие.Как проходит неделя, месяц, два или три. Но на самом деле уже почти год! Эмирово перед сном никто не умер", — поделилась Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Несмотря на все, певица продолжает заниматься творчеством и делать будничные дела.

"Я могу признаться откровенно, что пока остаюсь все равно в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед…"

И боремся, и работаем. Даже заказала новые шторы на кухню. Но живем ли на самом деле? В этом вопросе…", — написала Джамала.

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