Джамала в футболке с Бибером осуществила так называемый "каминг-аут"

Джамала в футболке с Бибером осуществила так называемый "каминг-аут"

Певица удивила неожиданным признанием.

Популярная украинская певица Джамала, которая не так давно отпраздновала первый день рождения сына Селима, пока удивила довольно неожиданным признанием.

На своей странице в Instagram звезда разместила фото, на котором позирует в белой футболке с портретом канадского певца Джастина Бибера.

instagram.com/jamalajaaa

Под фото аристка сообщила, что является фанаткой своего западного коллеги.

instagram.com/jamalajaaa

"Доброе утро! Каминг-аут и неожиданное утреннее признание — я люблю Бибера", — сообщила во фото певица.

Поклонников несколько удивило такое признание звезды и некоторые даже усомнился в том что это может быть правдой. Но в комментариях к публикации, певица добавила, что ей действительно нравятся современные песни артиста.

Хм, интересно!

Это точно было неожиданно!

Вот так!

Напомним, не так давно Джамала подумала о участия в "Танцях з зірками". Звезда отметила, что дома возникли споры по этому вопросу.

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