Джамала в футболке с Бибером осуществила так называемый "каминг-аут"

Певица удивила неожиданным признанием.
Популярная украинская певица Джамала, которая не так давно отпраздновала первый день рождения сына Селима, пока удивила довольно неожиданным признанием.
На своей странице в Instagram звезда разместила фото, на котором позирует в белой футболке с портретом канадского певца Джастина Бибера.
Под фото аристка сообщила, что является фанаткой своего западного коллеги.
"Доброе утро! Каминг-аут и неожиданное утреннее признание — я люблю Бибера", — сообщила во фото певица.
Поклонников несколько удивило такое признание звезды и некоторые даже усомнился в том что это может быть правдой. Но в комментариях к публикации, певица добавила, что ей действительно нравятся современные песни артиста.
- Хм, интересно!
- Это точно было неожиданно!
- Вот так!
Напомним, не так давно Джамала подумала о участия в "Танцях з зірками". Звезда отметила, что дома возникли споры по этому вопросу.