Джамала в лимонном пикантном платье с откровенным декольте показала похудевшую фигуру

Артистка рассказала о своих бьюти-процедурах.

Участница шоу "Танцы со звездами", певица Джамала, которая во время первого эфира поразила драматическим венским вальсом, очаровала образом.

На странице в Instagram исполнительница поделилась кадрами, на которых предстает в пикантном обтягивающем платье лимонного цвета. Наряд прекрасно подчеркнул стройную и похудевшую фигуру знаменитости.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Вместе с тем Джа поделилась секретами по уходу за собой. По словам певицы, она уделяет особое внимание умыванию -всегда тонизирует кожу лица утром и тщательно очищает после косметики.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Также артистка хотя бы раз в две недели делает салонные процедуры.

"Dermadrop - "холодный" массаж. Ощущение, будто зима не просто близко, а прямо на моем лице. Процедура не требует уколов, не оставляет следов, только приятное ощущение и классное состояние кожи. БМС — это особый вид гимнастики со стимулятором для мягких мышц лица и шеи. Крутая штука, рекомендую", — перечислила Джамала.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Кроме того артистка любит тайский массаж тела и 3-4 раза в месяц с помощью специального аппарата делает процедуры для плоского живота и коррекции контуров.

Напомним, в конце августа Джамала показала, как отметила день рождения вместе с мужем и сыновьями. Звезде исполнилось 38 лет.

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