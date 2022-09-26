Джамала в польских "Танцах со звездами" покорила судей страстным танго

Украинская певица Джамала продолжает свое участие в танцевальном проекте.

В пятом эфире польского шоу "Танцев со звездами" Джамала и ее партнер Яцек Ешке зажгли паркет страстным исполнением танго.

На этот раз тема эфира была посвящена кино, поэтому вдохновение танца певица и ее партнер искали в известных фильмах.

"Мы станцевали наш "Запах женщины" – изысканный, страстный, сложный… Влюбляющий в себя с первого взгляда", — рассказала о номере Джамала в Instagram.

Судьи проекта были приятно удивлены хореографической постановкой Джамалы и Ешке, поэтому пара получила от них наибольший балл – 40. Первое место в турнирной таблице певица разделила с актрисой Наталией Яношек, а вот пара актера Михаила Миколайчака покинула шоу в этом эфире.

Напомним, участие Джамалы в польском танцевальном шоу имеет благотворительную цель — во время выступлений певицы зрители могут присылать средства на помощь Украине.

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