Джамала в роскошном платье и браслете из "Азовстали" появилась на престижной премии в США

Певица продолжает говорить о войне в Украине на других континентах.

Украинская исполнительница Джамала засияла на красном тротуаре во время ежегодной премии Kennedy Center Honor в США.

Сейчас певица находится в Америке с важной миссией — рассказать об ужасных событиях в Украине. Недавно Джамала стала гостьей на престижной премии, на которую ежегодно приглашают выдающихся артистов, актеров и деятелей искусства.

Для появления на красном тротуаре исполнительницы выбрала роскошное невесомое платье нежно-персикового оттенка, дополненное патриотическими аксессуарами — одним из них стал браслет из последней партии металла с завода "Азовсталь".

Джамала на премии Kennedy Center Honor / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Каждый год Kennedy Center Honor собирает большое количество артистов, музыкантов, актеров, политиков. Конечно, к этому событию приковано внимание всех важных СМИ, а значит мне нужно быть здесь. Это был мой первый красный тротуар с начала полномасштабной войны россии против Украины. Каждая деталь в образе – от платья до браслета, из последней партии Азовстали, привлекали внимание", — рассказала в Instagram Джамала.

Джамала на премии Kennedy Center Honor / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На мероприятии артистка имела возможность познакомиться с мировыми звездами и обсудить с ними помощь украинцам.

"Bono при встрече сказал мне, что если постоянное напоминание о войне кого-то раздражает, нам нужно быть мудрее и быть более изысканными для нашей борьбы. Не устаю благодарить" — написала Джамала.

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Напомним, ранее певица рассказала о том, что спела на одной сцене с легендарной группой U2.

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