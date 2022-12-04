Джамала в роскошном платье посетила премию Kennedy Center Honors: среди гостей Джулия Робертс и Джордж Клуни

Украинская исполнительница Джамала посетила церемонию награждения перед ежегодной премией Центра Кеннеди (45th Annual Kennedy Center Honors).

Певица отправилась в США, где получила возможность приобщиться к одному из важных событий в мире искусства и познакомиться со всемирно известными звездами и политиками.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Для меня это событие стало еще одним мероприятием, на котором я могу говорить об Украине. Чувствовала поддержку в каждом из разговоров! Не могу рассказать всего, но это были очень важные для меня диалоги. Об Украине, о помощи и реалиях войны", — рассказала Джамала в Instagram.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Среди гостей премии были Джулия Робертс, супруги Джордж и Амаль Клуни, а также спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и госсекретарь США Энтони Блинкен. У Джамала была возможность пообщаться с ними и рассказать о событиях в родной стране.

"Каждый и каждая гордится нашей борьбой. Одни из самых влиятельных людей Америки высказывали свои слова поддержки для Украины. От Джулии Робертс, которой я восхищаюсь, и до третьего человека в Штатах Нэнси Пелоси, Энтони Блинкена и многих других удивительных людей. Это было важно услышать. Также важно видеть действия, и я надеюсь, что нам будут помогать и дальше. Будут с нами до конца, как сказал мне лично Энтони Блинкен", — поделилась певица.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица появилась на закате в роскошном красном платье, которое дополнила лаконичными аксессуарами и бежевыми туфлями на каблуке.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, перед своим визитом в США Джамала встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленьским.

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