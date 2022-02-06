Джамала в розовом бикини похвасталась райским отдыхом на Шри-Ланке

Звезда улетела в отпуск без мужчины и детей.

Украинская певица Джамала продолжает и дальше делиться подробностями своего отпуска на Шри-Ланке.

На странице в Instagram исполнительница показала, чем она занимается во время отпуска. Как шутит знаменитость, ее тур называется — "ешь, спи и купайся".

Джамала наслаждается отдыхом на Шри-Ланке / instagram.com/jamalajaaa

Джамала в розовом бикини показала, как наслаждается пейзажами возле Индийского океана. Кстати, певица может дойти до пляжа за три минуты.

Джамала наслаждается отдыхом на Шри-Ланке / instagram.com/jamalajaaa

Кроме того, исполнительница релаксирует в бассейне. Кстати, он как раз расположен возле рисового поля.

"Не приглашайте меня в гости, если у вас нет рисового поля и бассейна", — пошутила звезда.

Джамала наслаждается отдыхом на Шри-Ланке / instagram.com/jamalajaaa

А еще Джамала признается, что из ее дома открывается невероятный вид, именно такой, который нужен для занятий йогой.

Читайте также: