Джамала в шестую годовщину брака восхитила архивными кадрами со свадьбы

Певица Джамала сообщила о празднике в ее семье.

26 апреля исполнительница празднует шестую годовщину брака со своим избранником Бекиром Сулеймановым. Итак, по случаю торжественной даты артистка сделала трогательный пост в Instagram. Исполнительница поздравила возлюбленного с днем создания их семьи, а также восхитила архивными свадебными кадрами.

Джамала в свадебном платье / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала показалась в свадебном платье, а также засветила их с мужем обручальные кольца.

Джамала держит за руку мужа / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Отметим, Джамала впервые рассказала о Бекире в сентябре 2016 года. Уже 26 апреля 2017 пара сыграла свадьбу. Вскоре у влюбленных родился первенец, которому они дали имя Эмир-Рахман. Впоследствии супруги во второй раз стали родителями. У пары родился сын Селим-Гирай.

Джамала с мужем и сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что недавно юморист и ведущий Юрий Ткач праздновал годовщину брака с женой. По случаю праздника пара тоже показывала поклонникам архивные свадебные фото, сделанные девять лет назад.

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