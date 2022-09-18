Джамала в слезах рассказала, как чувствует себя в Польше и почему сейчас не может вернуться домой

Уже несколько месяцев Джамала находится в Польше, где участвует в проекте "Танцы со звездами". В сторис в Instagram певица показала видео, где она со слезами на глазах записывает сообщения своим близким, о том, как чувствует себя в другой стране.

В обращении певица призналась, что ей очень тяжело жить одной вдали от дома и родных.

"Сегодня после прогона завтрашнего шоу просто испытала упадок сил. Почему делюсь этим? Хочу напомнить, почему я сейчас в Польше. Я здесь потому, что Polsatfoundation запустил благотворительный сбор в пользу украинских детей", — сказала Джамала фанам.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица призналась, что единственное, что она может сейчас сделать, это поплакаться своей команде, мужу и друзьям, чтобы они ее поддержали. Также исполнительница попросила помощи у своих поклонников, ведь она очень хочет как можно дольше оставаться в шоу.

"Ваша поддержка необходима очень мне в этой борьбе. Важно голосовать. Почему? Пока я танцую, продолжается сбор. Не танцую, не выгребаю? Мои проблемы! Тогда не продолжается сбор", — обратилась к поклонникам Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что певица принимает участие в польском проекте "Танцы со звездами" с благотворительной целью — во время выступлений Джамалы на паркете все зрители могут вносить вклад в фонд, собирающий деньги для украинских детей, пострадавших войн войны.

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