Джамала в свой день рождения попросила фанатов об особом подарке для военных

Украинская певица Джамала 27 августа отмечает день рождения. Артистке исполняется 40 лет.

В своем Instagram по случаю праздника исполнительница попросила об особом подарке, правда, не для нее, а для украинских защитников.

"Каждый год я получаю от вас теплые слова поздравления и поддержки. Но сейчас больше в поддержке нуждаются наши военные. Они наши крылья, наша надежда, ежедневно рискуют своей жизнью ради нас", — отметила артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

В частности, Джамала получила запрос, что военным нужны на фронте квадроциклы. Итак, артистка попросила всех, кто хочет ее поздравить, помочь закрыть сбор и задонатить средства в банку благотворительного фонда PEREMOGA.

"В свой день рождения я хочу объединить всю вашу любовь в одном добром деле. Недавно я получила запрос от наших военных на квадроциклы. Если вы захотите поздравить меня с днем рождения – задоньте в банку фонда PEREMOGA, которому я доверяю. Они помогут с покупкой", — отметила артистка.

Тем временем знаменитость обещает от себя сделать подарок тем, кто поможет со сбором. Певица отмечала, что разыграет пять своих пластинок "Крила". Подарок от Джамалы смогут получить те, кто перевел фонду PEREMOGA от 1000 грн. Но это не все. Артистка также разыграет встречу с ней.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Чтобы как-то отблагодарить – разыграю пять пластинок "Крила" с моей подписью среди тех, кто сделает донат от 1000 грн. А также я лично встречусь и выпью кофе с тем, кто задонатит самую большую сумму", — отметила знаменитость.

Напомним, недавно американский актер Миша Коллинз в свой день рождения тоже просил об особом подарке для Украины. Знаменитость призвал фанатов переводить средства на разминирование украинских территорий.

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