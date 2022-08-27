Джамала в свой день рождения попросила фанатов приблизить ее самую желанную мечту

Сегодня, 27 августа, Джамала отмечает свой 39-й день рождения. В соцсетях певицу уже поздравило множество поклонников и звездных коллег.

На своей странице в Instagram Джамала поблагодарила всех за теплые поздравления и призналась, что не ожидала, что этот год ее жизнь будет именно такой. Публикацию исполнительница дополнила фотографиями на фоне архитектурных памятников Киева, которые на время войны скрыли под защитными сооружениями.

"Не такой я представляла себе этот год жизни, но случилось как есть. Благодарна каждому, кто продолжает быть рядом. Вы - мое все", — написала Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Кроме того, певица поблагодарила тех, кто защищает Украину на передовой и попросила фанатов о необычном подарке.

"Огромное спасибо тем, кто защищает мой дом. Вместо поздравлений, предлагаю приблизить мою самую желанную мечту сегодня. Ну, вы поняли", — попросила Джамала, намекнув на победу Украины в войне.

В публикацию исполнительница добавила ссылку на украинские благотворительные фонды, собирающие помощь для бойцов ВСУ.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что недавно Джамала вернулась в Киев. Победительница "Евровидения-2016" уже успела представить в Украине свою новую песню об окончании войны.

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