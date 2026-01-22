Джамала в трендовой зимней шапке восхитила объятиями с сыновьями-красавцами и подарила надежду

Джамала с сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала восхитила фотосессией с двумя старшими сыновьями.

Во время зимней непогоды звезда вместе с сыновьями решила создать особые воспоминания и организовала атмосферную фотосессию. Перед объективом камеры предстали семилетний Эмир-Рахман и пятилетний Селим-Гирай — мальчики позировали в стильных луках и похожих зимних шапках. Сама же певица дополнила образ массивной объемной ушанкой, которая стала ярким акцентом снимков.

На фотографиях семья искренне обнимается, улыбается и целуется, демонстрируя тепло и нежность, которых так не хватает в непростые для страны времена. Кадры получились не только стильными, но и очень эмоциональными.

Джамала с сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

«Жить весной. Жить победой. Жить любовью», — лаконично и одновременно символично подписала фотографии артистка с надеждой.

В комментариях поклонники артистки засыпали ее звездную семью комплиментами, а также присоединились к теплым словам поддержки других.

Пять понедельников до весны

Такие классные

Мамины воробушки

К слову, Джамала вместе с мужем Бекиром воспитывает троих сыновей. Кроме Эмира-Рахмана и Селима-Гирая, супруги имеют еще самого маленького Алима, которому весной этого года исполнится два года. Впрочем, самый младший сын на этот раз участия в фотосессии не принимал.

