Джамала в третий раз стала мамой и показала первое фото новорожденного сына

Украинская певица Джамала в третий раз стала мамой.

24 мая в одном из родильных киевских домов у исполнительницы родился третий сын. Радостным известием артистка поделилась в фотоблоге. Исполнительница и ее муж Бекир Сулейманов также назвали имя третьего сынишки – Алим-Сеит Бекир. Счастливые супруги также рассекретили параметры малыша. Так, сын артистки родился с весом 3 кило, а его рост составляет 50 см. Знаменитость опубликовала первое фото мальчика, на котором виднеются его ножки.

Сын Джамалы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"24.05.2024. Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю", - растрогала подписью фото Джамала.

Джамалу с рождением сына уже успели поздравить немало звездных коллег и поклонников в фотоблоге. Так, теплые слова звезде написали Юлия Санина, Даша Малахова, Дарья Коломиец и многие другие.

Отметим, Джамала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым также воспитывают сына Эмир-Рахмана, появившегося на свет 27 марта 2018 года, и Селим-Гирая, родившегося 19 июня 2020 года.

Напомним, недавно известная украинская блогерша, известная своими "распаковками", Даша Евтух сообщила о рождении первенца. Она уже показала первые фото с новорожденной и мужем-депутатом во время выписки из родильного.

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