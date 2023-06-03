Джамала во время концерта в США собрала немалую сумму на протезирование для украинских военных

Певица Джамала продолжает путешествовать по миру и собирать помощь для наших военнослужащих.

Так, 2 июня исполнительница отыграла трехчасовой концерт в Нью-Йорке. В перерывах между песнями на сцене прошел благотворительный аукцион в поддержку наших защитников. Среди лотов были разыграны футбольный мяч с подписью Андрея Шевченко, а также другие особые вещи от Джамалы.

"NY, хочется сказать: sağ oluñız, спасибо, Thank you! Почти трехчасовой концерт. Еще и так много друзей пришло поддержать! Люблю! Спасибо за ценный лот Андрею Шевченко. Вырученные средства из каждого лота будут направлены на нужды наших защитников", — поделилась Джамала.

Джамала в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Результатами сбора поделилась подруга певицы, актриса Стася Ровинская, которая стала ведущей мероприятия. В сторис в Instagram она сообщила, что во время концерта Джамалы им удалось собрать 13 тысяч долларов, а это более 480 тысяч гривен.

Джамала и Стася Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Джамала и Стася Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

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