Джамала во время концерта в США собрала немалую сумму на протезирование для украинских военных

Во время выступления исполнительницы прошел благотворительный аукцион.
Певица Джамала продолжает путешествовать по миру и собирать помощь для наших военнослужащих.
Так, 2 июня исполнительница отыграла трехчасовой концерт в Нью-Йорке. В перерывах между песнями на сцене прошел благотворительный аукцион в поддержку наших защитников. Среди лотов были разыграны футбольный мяч с подписью Андрея Шевченко, а также другие особые вещи от Джамалы.
"NY, хочется сказать: sağ oluñız, спасибо, Thank you! Почти трехчасовой концерт. Еще и так много друзей пришло поддержать! Люблю! Спасибо за ценный лот Андрею Шевченко. Вырученные средства из каждого лота будут направлены на нужды наших защитников", — поделилась Джамала.
Результатами сбора поделилась подруга певицы, актриса Стася Ровинская, которая стала ведущей мероприятия. В сторис в Instagram она сообщила, что во время концерта Джамалы им удалось собрать 13 тысяч долларов, а это более 480 тысяч гривен.
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