Джамала восхитила фото 9-месячного сына по случаю особой даты

Украинская певица Джамала, которая недавно показывала себя в юности с мамой, впервые за длительное время показала младшего сына Алима.

В фотоблоге исполнительница опубликовала фото Алима по особому случаю. Сегодня, 24 февраля, мальчику исполнилось девять месяцев. И уже традиционно Джамала устроила импровизированную фотосессию дома. В частности, сфотографировала сынишку с праздничной открыткой, где написан его возраст, и поделилась с фанами.

На фото именинник предстает в джинсах и футболке. Правда, знаменитость пока не показывает лицо Алима, так что скрыла его открыткой. Тем не менее заметно, что малыш уже значительно подрос.

Сын Джамалы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Мое все", – лаконично подписала исполнительница.

Отметим, вместе с мужем Бекиром певица воспитывает троих сыновей: 6-летнего Эмира, 4-летнего Селима и 9-месячного Алима.

Напомним, 24 февраля украинцы также вспоминают памятный день в нашей истории. Так, в день третьей годовщины полномасштабного вторжения Билык, Ребрик, Могилевская и другие звезды поделились своими размышлениями о войне.

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