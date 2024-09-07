Джамала восхитила фото с 3-месячным сыном и показалась с ним на гастролях в Норвегии: "Алим в шоке"

Украинская певица Джамала, несмотря на новый статус многодетной мамы, не отменяет рабочих планов.

В частности, в своем фотоблоге артистка поделилась, что уже прибыла в Норвегию, где вскоре у нее состоится сольный концерт. К тому же с собой на гастроли Джа взяла крошечного сына Алима, которому недавно исполнилось три месяца. Вместе они отправились на прогулку по норвежскому городу Драммен, ведь это их первый визит этой страны.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Так, звезда наделала фото наедине и с маленьким Алимом на руках. Джамала признается, что впервые за долгое время она вполне насладилась спокойствием без постоянных воздушных тревог и чистым воздухом в окружении невероятной природы Норвегии.

"Ни тревог, ни генераторов. В такие моменты мне хочется плакать за нас всех и вспомнить, насколько это прекрасно жить без войны. Давно у меня было такое тихое утро. Давно я не позволяла себе таких фото. Дышать. Алим в шоке от столь чистого воздуха. Хочу, чтобы все жили жизнь", — растрогала певица.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно Джамала рассказала, как ее остальные двое сыновей реагируют на ее частые концерты.

Читайте также: