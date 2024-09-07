Джамала восхитила фото с 3-месячным сыном и показалась с ним на гастролях в Норвегии: "Алим в шоке"

Артистка открыла для себя новую страну.
Украинская певица Джамала, несмотря на новый статус многодетной мамы, не отменяет рабочих планов.
В частности, в своем фотоблоге артистка поделилась, что уже прибыла в Норвегию, где вскоре у нее состоится сольный концерт. К тому же с собой на гастроли Джа взяла крошечного сына Алима, которому недавно исполнилось три месяца. Вместе они отправились на прогулку по норвежскому городу Драммен, ведь это их первый визит этой страны.
Так, звезда наделала фото наедине и с маленьким Алимом на руках. Джамала признается, что впервые за долгое время она вполне насладилась спокойствием без постоянных воздушных тревог и чистым воздухом в окружении невероятной природы Норвегии.
"Ни тревог, ни генераторов. В такие моменты мне хочется плакать за нас всех и вспомнить, насколько это прекрасно жить без войны. Давно у меня было такое тихое утро. Давно я не позволяла себе таких фото. Дышать. Алим в шоке от столь чистого воздуха. Хочу, чтобы все жили жизнь", — растрогала певица.
Напомним, недавно Джамала рассказала, как ее остальные двое сыновей реагируют на ее частые концерты.
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