Джамала восхитила фото с сыновьями-красавцами и перед Новым годом обратилась к фанатам

Украинская певица Джамала восхитила редкими фото с сыновьями-красавцами и обратилась к поклонникам перед Новым годом.

К слову, знаменитость недавно устроила фотосет, результатом которого делится в фотоблоге. Исполнительница вместе с сыновьями оделась почти в одинаковый наряд. Эмир-Рахман и Селим-Гирай позировали перед камерой в коричневых брюках и вышиванках, а Джамала в юбке того же цвета и белой футболке.

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Кроме того, артистка перед Новым годом обратилась к поклонникам. Знаменитость не стала подводить итоги уходящего года, а лишь написала пожелания на грядущий 2024 год.

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Дети, будущее, мечты, надежды, любовь, вера, победа! Пока без итогов года… Люблю вас! Спасибо вам за этот год: следили, слушали, любили! Слава нашим ВСУ! С Новым 2024 годом!" – отметила исполнительница.

Сыновья Джамалы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно певица Светлана Тарабарова восхитила фото с заметно подросшими детьми. Исполнительница также поздравила поклонников с наступающим Новым годом.

Читайте также: