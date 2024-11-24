Джамала восхитила фото с тремя подросшими сыновьями в особый для нее день

Певица трогательно обратилась к младшему сыну.
Украинская певица Джамала рассказала о празднике в семье.
Сегодня, 24 ноября, ее младший сын Алим празднует первые шесть месяцев жизни. Поэтому многодетная мама в Instagram посвятила публикацию мальчику и на редких фотографиях восхиила, как быстро он подрос. В частности, показала снимки из роддома, как только малыш родился, и сравнила их со свежими кадрами.
Кроме того, на некоторых снимках Джамала показала сразу трех своих сыновей, играющих с самым маленьким братиком. Правда, пока артистка не готова полностью показывать Алима. Поэтому его лицо на всех фото закрыто или повернуто от объектива.
"Алиму сегодня шесть месяцев. Но я вообще не понимаю, как мы жили без тебя. Ты наше солнце, которое согревает в любую погоду", — растрогала знаменитость.
В комментариях подписчики и друзья семьи уже поздравили семью Джамалы и ее сына с праздником, пожелав мира.
- Так радуюсь, когда вижу ваши публикации о семье и детках! Вы очень хорошая мама и многое делаете! Спасибо вам безумно!
- Счастливого и мирного детства ему
- Это отлично. Поздравляем и желаем тихого мирного неба Вашим деткам и всем нам
- Счастья и здоровья прекрасной маме и малышам
Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая также делилась фото сразу с тремя сыновьями. Звезда также поздравила их с особой датой.
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