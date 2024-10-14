Джамала восхитила редким фото с мужем и сразу тремя сыновьями-красавцами в оригинальных образах

Украинская певица Джамала порадовала поклонников семейным контентом.

Так, в своем фотоблоге исполнительница опубликовала милые снимки со своей большой семьей. Для импровизированной фотосессии дома Джамала вместе с семьей оделась в сине-желтые спортивные футболки. Более того, на одежде, как у настоящих игроков в футбол, были напечатаны имена членов семьи и порядковые номера – даты их рождения.

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Муж и сыновья Джамалы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На домашних фотографиях позирует муж певицы Бекир Сулейманов и их трое подросших сыновей – 6-летний Эмир-Рахман, 4-летний Селим-Гирай, 4-месячный Алим. Правда, самого младшего сынишку супруги пока скрывают от публики. На большинстве фотографий семья позирует со спины. Джамала также уже успела подшутить над количеством мужчин на фото и сравнила их с настоящей футбольной командой.

Муж и сыновья Джамалы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Моя маленькая футбольная команда", – с юмором подписала кадры исполнительница.

В свою очередь поклонники Джамалы оставили ей немало лайков под постом и в комментариях выразили свои эмоции от фото:

Какие же вы все красивые. Джамала – гордость Украины и гордость народа

Вау! Болею за вас

Как это мило! Вы невероятны!

Круто! Прекрасная семья

Напомним, недавно певица Екатерина Бужинская впервые за длительное время рассказала о своей старшей дочери Елене, которая живет отдельно. Звезда назвала страну, где проживает 17-летняя девушка во время войны.

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