Джамала восхитила редкими кадрами двух заметно подросших сыновей-красавцев в вышиванках

Украинская певица Джамала впервые за длительное время показала заметно подросших сыновей-красавцев от своего мужа Бекира Сулейманова.

Так, старший сын Эмир-Рахман и младший Селим-Гирай предстали в видео на странице в Instagram их мамы. Джамала похвасталась своим поклонникам традиционными украинскими нарядами детей. Парни надели вышиванки с вышитым синим орнаментом посередине и на манжетах. К тому же Эмир и Селим были в штанах одинакового цвета.

Сыновья Джамалы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Сыновья Джамалы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

В это время, когда певица показывала образы сыновей, они играли на диване.

Сыновья Джамалы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

К тому же, артистка призналась, что почти два года не делала никаких фотосессий для своих детей. И добавила, что несколько сожалеет об этом. Поскольку за столь короткий промежуток времени сыновья изменились до неузнаваемости.

"Я два года не делала профессиональных фотографий с этими двумя. А они так быстро растут", - написала Джамала.

Напомним, недавно Джамала получила важную награду Турецкого всемирного женского союза. Певица внесла весомый вклад в крымскотатарскую культуру. Знаменитость уже отреагировала на такое признание.

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