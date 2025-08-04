Джамала восхитила редкими кадрами с тремя сыновьями и родителями: как звезда отдохнула с семьей

Джамала с сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала поделилась милыми кадрами с семейного отдыха.

В фотоблоге исполнительница обнародовала редкие фото с годовалым сыном Алимом и двумя старшими Эмиром и Селимом в пути к морю. Семья в этом году для летнего отпуска выбрала Турцию. Звездная мама также показала свои прогулки по местным улочкам и как наслаждалась купанием в море и загорала.

Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сыном / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала поделилась, что даже в дни отдыха не покидала спорт и работала над написанием новых песен. Правда, исполнительница признается, что родительские заботы за этот период несколько истощили ее. Однако в то же время добавляет, что очень довольна, что провела время и со своими родными родителями и сестрой.

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"И это ощущение — что как еще одна ночь в багажнике, то я — все. Очень хотелось этого. Мои родители, сестра, дети. Селим, который в борьбе за любовь (хотя, поверьте, он получает больше всех). Эмир — после того, как увидел, что я укладываю Алима… Потом – истерика Селима. Стараюсь делать упражнения для спины. Алим… Первые шаги на камне. Хочется целовать его 24/7. Эта тотальная усталость, смешанная с любовью, жарой, грустью, кукурузой, пловом, рыбой, дописыванием текстов песен, поиском барабанов в трек…" — написала певица.

Пост Джамалы / © instagram.com/jamalajaaa

Пост Джамалы / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно певец Арсен Мирзоян показался на отдыхе без жены Матвиенко и детей и поделился впечатлениями.