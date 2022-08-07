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Джамала восхитила видео, как ее 4-летний сын в вышиванке поет "Ой, у лузі червона калина"

Джамала восхитила видео, как ее 4-летний сын в вышиванке поет "Ой, у лузі червона калина"

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Джамала восхитила видео, как ее 4-летний сын в вышиванке поет "Ой, у лузі червона калина"

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала похвасталась вокальными умениями своего 4-летнего сына.

Сегодня, 7 августа, в Украине отмечают День воздушных сил. Артистка Джамала, в свою очередь, решила поздравить защитников.

В частности, в Instagram знаменитость поблагодарила героев и отметила, что они своими "крыльями" защищают маленьких украинцев.

"Героям Слава! Воздушным силам Украины! Вы своими крыльями защищаете наших детей", — подчеркнула Джамала.

Также она опубликовала видео, на котором ее 4-летний сын Эмир-Рахман поет повстанческий гимн "Ой, у лузі червона калина". Мальчишка стоит в вышиванке и старательно произносит строки композиции, а звездная мама помогает ему справиться. А рядом стоит младший братик и наслаждается их пением.

В комментариях подписчики Джамалы были приятно удивлены. В частности, и MamaRika не сдержалась и засыпала мальчиков комплиментами. Певица отметила, что сыновья Джамалы очень классные.

"Боже! Какие пацаны у тебя клевы!", — обратилась к Джамале MamaRika.

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