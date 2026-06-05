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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
190
Время на прочтение
1 мин

Джамала впервые полностью показала лицо двухлетнего сына

До этого артистка тщательно скрывала сынишку.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016», украинская певица Джамала впервые полностью показала лицо самого младшего сына.

Исполнительница в мае 2024 года стала многодетной мамочкой. Артистка время от времени делится фото с детьми в своем Instagram. Если же старших сыновей знаменитость показывает полностью и не скрывает их лиц, то самого младшего — она держала подальше от камер. Однако на этот раз знаменитость сделала исключение.

В Instagram-stories Джамала опубликовала забавный ролик. Главной звездой видео был двухлетний Алим. Похоже, мальчик показывал звездной мамочке свой характер. Сын певицы то исследовал все вокруг, то шумел, то весело смеялся. При этом на кадрах Джамала совсем не скрывала лицо Алима.

Самый младший сын Джамалы / © instagram.com/jamalajaaa

Самый младший сын Джамалы / © instagram.com/jamalajaaa

Отметим, Джамала воспитывает троих детей. Впервые артистка стала мамой в марте 2018 года, когда родила сына Эмира. В июне 2010-го на свет появился Селим, а в мае 2024-го — Алим. Муж певицы — Бекир Сулейманов. Пара уже девять лет проживает в браке.

Напомним, недавно Джамала показывала редкое фото с мужем и сразу тремя сыновьями. Артистка продемонстрировала, как проходит ее жизнь вне объектива камер.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
190
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