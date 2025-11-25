ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
607
Время на прочтение
1 мин

Джамала впервые полностью показала лицо самого младшего сына и сообщила о его важном празднике

Артистка поздравляла мальчика с особым событием.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица и продюсер нацотбора на "Евровидение-2026" Джамала наконец-то прекратила скрывать лицо младшего сына.

Долгое время артистка не решалась показывать мальчика. На вопрос поклонников, почему так, она объясняла, что Алим еще слишком маленький. А недавно же самый младший сын исполнительницы праздновал особый праздник. Мальчику исполнилось полтора годика.

В Telegram-канале Джамала показала, как поздравляла Алима. Певица порадовала сынишку тортиком, воздушным шариком и игрушками. Братья тоже поздравляли Алима объятиями.

Джамала с сыновьями

Джамала с сыновьями

На некоторых фотографиях, которыми певица поделилась, можно четко разглядеть лицо мальчика. Это впервые исполнительница показала, как выглядит ее младший сынишка.

Джамала с самым младшим сыном

Джамала с самым младшим сыном

Отметим, Джамала и ее муж Сеит-Бекир являются многодетными родителями. Супруги воспитывают 7-летнего Эмира, 5-летнего Селима и полуторагодовалого Алима.

Напомним, недавно Джамала выпустила новую песню "Ми ховаємося". Певица кардинально изменила стиль и удивила новым звучанием.

Дата публикации
Количество просмотров
607
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie