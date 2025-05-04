Джамала впервые рассказала о болезни мамы и что на нее повлияло: "Хочется извиниться перед родителями"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Известная певица Джамала высказалась о болезненной потере имущества в родном Крыму и как это повлияло на ее родителей, проживавших там.

Как известно, оккупанты еще летом прошлого года незаконно ворвались в имущество родителей артистки и цинично присвоили его себе. Джамала вспоминает, что тогда они едва оправились от такой потери не просто дома, а целой истории их крымскотатарского рода. К тому же, звезда говорит, что не имела отношения к дому, ведь еще в юные годы выписалась оттуда. Тем не менее, россияне окончательно завладели особняком без всякого права на то.

"Когда сказали, что планируют "национализировать" дом родителей — отвратительное ощущение, когда в твои вещи погрузились своими лапами и копаются... Конечно, мой отец с мамой переживают. Потому что юридически это невозможно. Когда я поступала в консерваторию в 17 лет, то я выписалась из дома. Там нет моего вообще и следа. То есть дома не мои, а моих родителей, дом моего дедушки. Это наша история и мне жаль", — поделилась певица в интервью проекту "Фабрична, 12".

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Джамала / © Пресс-служба Джамалы

Джамала признается, что частично чувствует вину перед родными за это, ведь враги так поступают, потому что она громко прославляет родную крымскотатарскую культуру, которая является неотъемлемой частью Украины. Но, несмотря на осознание угрозы для родителей, певица говорит, что и дальше будет распространять сакральное. Правда, постоянный стресс все же ударил по здоровью мамы звезды и привел к появлению у нее сахарного диабета.

"Мне хочется извиниться у родителей за то, что я делаю, но не делать этого, я не могу. Просто спрятаться и бояться – именно об этом и мечтает "русский мир". Думаю, что я их настолько задеваю, что после "1944" (песня Джамалы об этнической чистке крымских татар Сталиным – прим. ред.) они уже устраивали пытки под домом моих родителей. До сих пор у моей мамы сахарный диабет третьего типа, поэтому ей тяжело далась моя победа (на "Евровидении-2016" – прим. ред.). Эмоционально это было очень тяжело и страшно, потому что всех запугивали", — ошеломила исполнительница.

Напомним, недавно певица Злата Огневич раскрыла, что произошло с ее семейным имуществом в Крыму и как родители покинули полуостров.