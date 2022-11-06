Джамала впервые с начала войны дала концерт в Украине, чтобы помочь военным в Херсонской области

Украинская певица, победительница "Евровидения-2016", Джамала впервые за восемь месяцев полномасштабной войны дала концерт в Украине.

Как говорится в сюжете ТСН, выступление звезды состоялось в киевском музее Ханенко, пострадавшем от действий российских оккупантов. Именно это место артистка выбрала не просто. Своим выступлением Джамала хотела показать, что россияне уничтожают не только военные объекты, но и культурное наследие Украины.

В музее Ханенко артистка презентовала альбом, получивший название "Поклик". Песни, вошедшие в пластинку, певица писала в разных местах: в автомобилях, в самолетах, в разных странах, где Джамале пришлось побывать за восемь месяцев полномасштабной войны.

Впервые за полномасштабную войну Джамала даст концерт в Украине

"Хочу сказать, не очень скоро мне захотелось что-то написать — только через три месяца первая строчка, первая мелодия пришла. Где бы она ни рождалась — нота или строка — все равно все ведет сюда", — отметила артистка.

Концерт звезды не только развлекательный, но благотворительный. Исполнительница собирала средства для украинских защитников, которые ныне борются за Херсон, – для 57-й мотопехотной бригады.

"Как бы это странно ни звучало — именно этот "Поклик" будет собирать на оружие. Каждый билет — это донат", — подчеркнула артистка.

Из необходимых 300 тысяч гривен две трети средств уже собрали благодаря билетам и донатам. Сбор еще продолжается и может присоединиться каждый желающий.

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