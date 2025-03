Джамала впервые за длительно встретилась с родителями и показала свежие фото с ними

Украинская певица Джамала впервые за длительное время встретилась с родителями.

Родные люди артистки находятся в Стамбуле, Турция. Знаменитость приехала к ним, чтобы встретиться с родными и провести время. В своем Instagram певица уже успела опубликовать свежие фотографии с родителями.

В частности, Джамала показалась с мамой Галиной Михайловной. Кадр был сделан на улице. Певица позировала в черном наряде, а ее мама – розовом. Фото с родным человеком исполнительница подписала на английском языке "the one and only", что в переводе "единственная-единственная".

Джамала с мамой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала сфотографировалась и с папой. Они уже позировали в доме. Фото с отцом артистка не стала подписывать. Исполнительница лишь дополнила снимок песней ALİM из альбома QIRIM.

Джамала с папой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно возлюбленная певца Владимира Дантеса – бизнесвумен Даша Кацурина – показывала редкие кадры с родителями. Избранница музыканта поделился, как они вместе проводили время в загородном особняке.

Читайте также: