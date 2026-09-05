Джамала впервые за длительное время показала родную старшую сестру и удивила их сходством

Джамала с сестрой / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала впервые за длительное время показала родную старшую сестру Эвелину.

Снимком с близким человеком артистка поделилась в своем Instagram по случаю важного праздника. Дело в том, что у сестры певицы день рождения. Джамала поздравила родственницу с праздником. В частности, артистка опубликовала серию их общих фотографий, среди которых были и свежие, и архивные.

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Также Джамала адресовала Эвелине трогательные слова. Исполнительница отметила, что родная сестра — ее надежная поддержка и опора. Певица выражает ей благодарность за все, а также своими песнями показывает, как безгранично любит.

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Джамала с сестрой / © instagram.com/jamalajaaa

«Сегодня (5 сентября — прим. ред.) один из лучших дней — день рождения моей сестры. Тебя люблю. Тебе посвящаю свои песни. Ты моя поддержка и опора во всем. Люблю тебя безгранично. С днем рождения, моя родная!» — обратилась к сестре исполнительница.

Джамала с сестрой / © instagram.com/jamalajaaa

В комментариях подписчики артистки тоже активно поздравляли ее сестру с днем рождения. Также пользователи просто не могли не отметить, насколько схожи внешне Джамала и Эвелина.

Джамала с сестрой / © instagram.com/jamalajaaa

Отметим, у Джамалы есть родная сестра, которая старше ее. Долгое время Эвелина проживает в Турции, а именно в Стамбуле. Сестра артистки состоит в браке с мужем, с которым воспитывает две дочери.

Напомним, недавно Джамала призналась, что отказалась быть продюсером нацотбора на «Евровидение-2027». Певица объяснила, почему приняла такое решение.

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