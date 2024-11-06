Джамала впервые за длительное время показала сразу трех заметно подросших сыновей

Артистка порадовала семейными фото.
Украинская певица Джамала показала редкие кадры сразу с тремя сыновьями от мужа Бекира Сулейманова.
Фото с мальчиками артистка поделилась в Instagram-stories. Сначала знаменитость показала двух старших сынишек. На кадрах 6-летний Эмир и 4-летний Селим были запечатлены в family look. Исполнительница одела детей в джинсы и светлые кофточки. Мальчики мило позировали вместе на камеру.
Далее Джамала показала младшего сына Алима, которого она родила в мае этого года. На снимке мальчик лежал на животике и рассматривал книжечку. Кстати, на кадре, хоть и совсем немного, но можно разглядеть лицо малыша, которое певица пока что тщательно скрывает от публики.
"Юный читатель", — коротко подписала фото с младшим сыном Джамала.
Кстати, на фотографиях можно разглядеть, как дети исполнительницы и ее мужа Бекира Сулейманова заметно подросли и изменились.
Напомним, недавно в семье Джамалы был особенный двойной праздник. У мужа артистки был день рождения. Также в тот день пара праздновала годовщину помолвки.
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