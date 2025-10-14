Джамала впервые за долгое время показала мужа и подросших сыновей-красавцев в особом месте

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала вместе с семьей посетила интерактивную выставку, которая проходит в Киеве.

Артистка поделилась впечатлениями в Instagram и назвала экспозицию «Ukraine WOW» современным музеем, который в легкой и увлекательной форме рассказывает о главном в истории и культуре Украины. Увидеть собственными глазами ряд ценных экспонатов Джамала пришла вместе с семьей — мужем Бекиром и двумя старшими сыновьями.

Артистка поделилась своими впечатлениями и назвала выставку настоящим современным музеем, который в доступной и одновременно глубокой форме передает красоту, силу и дух украинской культуры. Певица вспомнила, что впервые задумалась о создании подобного пространства во время своего визита в Вашингтон, где получала Distinguished Artistic Leadership Award. Тогда она мечтала, чтобы в Украине появилось место, которое могло бы современно и глубоко рассказывать о национальном наследии.

Джамала с сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

«Вместе с детьми посетила выставку Ukraine WOW — музей, который передает все величие и красоту нашей истории и современных героев», — написала Джамала.

К слову, среди экспонатов есть также кубок самой Джамалы и даже демонстрация дома из Крыма, откуда родом певица. В память о беззаботных временах дома исполнительница сделала семейное фото с Бекиром и сыновьями.

Джамала с мужем и сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

