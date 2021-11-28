Джамала вспомнила, как впервые призналась парню в любви: "Я получила виноградом в лицо"

Это произошло в школе.

Суперфинал " Танцев со звездами " посетила участница шоу, певица Джамала.

Звезда спела на паркете свою новую песню "Потайки".

"Она (ред. – песня) о том, как важно, чтобы вы не теряли себя. Это одна из самых смелых песен, которые я писала. На это меня подтолкнули именно танцы", — поделилась Джа.

Кроме этого, звезда рассказала об одном неприятном инциденте, который случился с ней еще в школе. Будущая исполнительница тогда впервые в жизни призналась парню в любви. Впрочем, он поступил с Джамалой ужасно. Он ударил ее виноградом.

Джамала рассказала о школьной любви / скриншот с видео

"Я впервые призналась в школе парню, который мне нравился. Я получила виноградом прямо в лицо. Но за что, за то, что я открылась? За то, что я была искренней? За то, что я была откровенная, честная? Я дура? Я не такая? Я не рассказывала эту историю родителям. Мне было очень стыдно", — поделилась артистка.

К слову, Джамала впервые рассказала об этом неприятном инциденте. Она счастлива, что может спокойно говорить об этом в прямом эфире.

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