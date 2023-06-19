Джамала залюбовала кадрами со своим младшим сыном и показала себя беременной

Певица Джамала умилила Сеть кадрами со своим младшим сыном Селимом-Гераем, который 19 июня отмечает свой день рождения.

Звездная мама трогательно обратилась к мальчику в своем Instagram и поздравила его с 3-летием. К своим словам Джамала добавила архивное фото, на котором нежно прижимает сына к груди.

"Мой малыш. Sevem seni. Люблю до безумия. Уже три! Мчусь к тебе на всех самолетах. Ты мой, но без колебаний свою жизнь и все, кем я была бы отдала я, отдала бы я, отдала бы я, чтобы ты улыбнулся мне", — написала Джамала.

Джамала с сыном / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также певица вспомнила свою беременность и первые мгновения с младшим сыном. В сторис Джамала показала милые семейные кадры с животиком и уже после рождения Селима. Исполнительница даже успевала брать ребенка на свои выступления.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что певица Джамала имеет двух сыновей — Эмира-Рахмана и Селима-Герая — от бизнесмена Сеита-Бекира Сулейманова.

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