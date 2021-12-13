Джамала заявила о намерениях выпустить дуэтную песню с Måneskin

Артистка хочет выпустить совместную песню с победителем "Евровидения".

Певица Джамала уже успела записать немало общих треков как с украинскими исполнителями, так и с зарубежными.

К слову, певица выпускала совместные песни с такими артистами: alyona alyona, Cape Cod, Koloah, TAYANNA, Jah Khalib, Pianoбой, DakhaBrakha и т.д.

Впрочем, Джамала говорит, что устала от коллабораций.

"Я устала от коллабораций. Потому что коллабы – это всегда сочетание артистов и их менеджментов", — пожаловалась звезда.

Впрочем, Джамала говорит, что охотно выпустила бы дуэт с каким-нибудь победителем "Евровидения". Артистка не прочь спеть с Måneskin. Она надеется, что в ближайшее время ей это удастся сделать.

Måneskin / instagram.com/maneskinofficial

"Я однажды поняла, что у меня до сих пор нет совместного трека с каким-то победителем "Евровидения". Я бы с удовольствием сделала коллаб с Måneskin. Надеюсь, что в ближайшее время я все же что-то сделаю", — поделилась Джа на YouTube-канале Маши Виноградовой. .

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