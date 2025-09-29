- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1015
- Время на прочтение
- 1 мин
Джамала жестко упала со сцены и показалась в клинике
Артистка рассказала о своем состоянии после падения.
Украинская певица Джамала сообщила, что спала со сцены.
О неприятном инциденте артистка рассказала в своем Instagram 28 сентября. Исполнительница сообщила, что падение было не из приятных и довольно жестким. Поэтому, певица обратилась за помощью к специалистам, ведь чувствовала боль в бедре.
Джамала показалась в клинике. Специалисты осмотрели исполнительницу и заверили, что все хорошо. Также певице, чтобы она расслабила мышцы, сделали массаж.
"Короче, я вчера (27 сентября - прим. ред.) жестко упала со сцены...Не спрашивайте...Хорошо, что у меня есть друзья. Оля, спасибо, ты меня спасла, твои специалисты - топ! Бедро на месте, да еще и погладили, как котика", - поделилась артистка.
Напомним, время от времени певцы переживают неприятный опыт с падением со сцены. Недавно это произошло с исполнителем Муаядом. Артист во время концерта в Одессе упал с довольно высокой сцены и полетел прямо на зрителей.