Джамала жестко упала со сцены и показалась в клинике

Украинская певица Джамала сообщила, что спала со сцены.

О неприятном инциденте артистка рассказала в своем Instagram 28 сентября. Исполнительница сообщила, что падение было не из приятных и довольно жестким. Поэтому, певица обратилась за помощью к специалистам, ведь чувствовала боль в бедре.

Джамала показалась в клинике. Специалисты осмотрели исполнительницу и заверили, что все хорошо. Также певице, чтобы она расслабила мышцы, сделали массаж.

"Короче, я вчера (27 сентября - прим. ред.) жестко упала со сцены...Не спрашивайте...Хорошо, что у меня есть друзья. Оля, спасибо, ты меня спасла, твои специалисты - топ! Бедро на месте, да еще и погладили, как котика", - поделилась артистка.

