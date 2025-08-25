- Дата публикации
Джамале присвоили орден княгини Ольги: артистка показала, как получала награду
Исполнительница уже прокомментировала получение важной награды.
Украинская певица Джамала получила от президента Владимира Зеленского орден княгини Ольги.
Важную награду артистке вручили символически в День Независимости Украины. Джамала в Instagram делится, что для нее это действительно неожиданно и действительно важно получить такую награду. Также Джамала призналась, что вместе с радостными эмоциями во время церемонии вручения ее окутала грусть, ведь некоторые получали орден княгини Ольги уже посмертно.
"Очень приятно и неожиданно получить такую высокую награду в День Независимости. Это и радость, и грусть одновременно, потому что среди отмеченных есть те, кто получает награду уже посмертно. Мы живем в реальности, где каждый день имеет высокую цену, которая растет каждый день, потому что каждый день мы теряем наших людей...", - отметила артистка.
Джамала также высказалась о Дне Независимости. Артистка говорит, что необходимо не забывать, благодаря кому мы можем праздновать этот особенный день - военным, которые на поле боя борются за право Украины на независимость.
"Должны благодарить наших защитников, благодаря которым мы держим эту независимость. Слава нашим защитникам и защитницам!" - подчеркнула артистка.
