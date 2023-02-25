Джамале вызвали скорую перед концертом в Польше, артистке резко стало плохо

Состояние артистки ухудшилось после того, как она позавтракала в аэропорту.
Украинская певица Джамала находится в Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Впрочем, одно из выступлений звезды могло так и не состояться. Как поделилась исполнительница на странице в Instagram, ее концерт в Жешуве, Польша был под угрозой после того, как ей резко стало плохо.
По словам Джамалы, она стала чувствовать себя плохо после того, как позавтракала в аэропорту в Польше:
"За 15 минут до выхода было вот так. Думала, как собраться. Поняла, что могу только лежать. Было плохо… Съела утром завтрак в аэропорту. P.S. Лежала на уникальном диване из коробок, другого места не было. Вызвали скорую, они уехали. К сожалению, укол сделать не удалось", — рассказала об инциденте Джамала.
Ситуацию спасли помощники певицы, которые вовремя дали ей необходимые лекарства, которые она выпила в правильной последовательности. После этого артистке стало лучше, и она не только вышла на сцену, но еще и спела дважды.
Напомним, ранее неприятная ситуация прямо во время концерта произошла с коллегой Джамалы, певцом Артемом Пивоваровым. Артист во время выступления серьезно повредил ногу, ему немедленно вызвали скорую.
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